Мосгоризбирком обратится в СК по поводу листовок сторонников Навального

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Мосгоризбирком признал незаконной предвыборной агитацией материалы, распространяемые сторонниками политика Алексея Навального, с призывом бойкотировать предстоящие выборы президента России.

Соответствующее решение принято на заседании горизбиркома в четверг.

Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил на заседании, что в комиссию поступил ряд обращений из прокуратуры, органов внутренних дел и от избирателей о правомерности распространения печатных материалов, "противодействующих одному из кандидатов и призывающих не участвовать в выборах".

"В этих материалах имеются признаки предвыборной агитации, они распространяются в период избирательной кампании. Они не содержат никаких выходных данных. Предлагается эти материалы признать незаконной агитацией и направить соответствующее обращение в правоохранительные органы для изъятия этих материалов, пресечения незаконной агитационной деятельности и привлечения виновных к ответственности", - заявил Реут.

Члены МГИК решили также обратиться в Следственный комитет "на предмет наличия в организации этого мероприятия состава преступления".

Помимо этого, в связи с массовым распространением аналогичных материалов в интернете комиссия обратится в прокуратуру, которая вправе инициировать ограничение доступа к ресурсам, на которых размещается такая агитация.

Реут отметил, что подобные листовки распространяются не только в Москве, но и в других регионах страны.