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Мосгоризбирком обратится в СК по поводу листовок сторонников Навального

Есть обновление от 17:59

Комиссия признала незаконной предвыборной агитацией листовки с призывом бойкотировать выборы

Мосгоризбирком обратится в СК по поводу листовок сторонников Навального
Фото: ТАСС, Александр Демьянчук

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Мосгоризбирком признал незаконной предвыборной агитацией материалы, распространяемые сторонниками политика Алексея Навального, с призывом бойкотировать предстоящие выборы президента России.

Соответствующее решение принято на заседании горизбиркома в четверг.

Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил на заседании, что в комиссию поступил ряд обращений из прокуратуры, органов внутренних дел и от избирателей о правомерности распространения печатных материалов, "противодействующих одному из кандидатов и призывающих не участвовать в выборах".

"В этих материалах имеются признаки предвыборной агитации, они распространяются в период избирательной кампании. Они не содержат никаких выходных данных. Предлагается эти материалы признать незаконной агитацией и направить соответствующее обращение в правоохранительные органы для изъятия этих материалов, пресечения незаконной агитационной деятельности и привлечения виновных к ответственности", - заявил Реут.

Члены МГИК решили также обратиться в Следственный комитет "на предмет наличия в организации этого мероприятия состава преступления".

Помимо этого, в связи с массовым распространением аналогичных материалов в интернете комиссия обратится в прокуратуру, которая вправе инициировать ограничение доступа к ресурсам, на которых размещается такая агитация.

Реут отметил, что подобные листовки распространяются не только в Москве, но и в других регионах страны.

Теги: Мосгоризбирком, Алексей Навальный
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