Мосгорсуд не стал отменять административный арест главы столичного штаба Навального

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд в четверг отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защиты на административный арест руководителя московского штаба оппозиционера Алексея Навального Сергея Бойко, сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
"Постановление Симоновского суда в отношении Бойко оставлено без изменения, а апелляционная жалоба защиты без удовлетворения", - сказала Солопова "Интерфаксу".
Симоновский суд Москвы в понедельник признал доказанной вину Бойко по ч.8 ст.20.2 КоАП РФ (Повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий) и назначил ему 15 суток ареста.
В воскресенье в российских городах состоялись акции сторонников оппозиционера Алексея Навального. По данным МВД, в 46 субъектах федерации они прошли без грубых нарушений.