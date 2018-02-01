Главные новости
В РоссииБелых приговорен к 8 годам колонииСпортCAS аннулировал санкции МОК в отношении 28 российских спортсменовВ миреСМИ узнали о визите начальников ГРУ и ФСБ в Вашингтон
Важно
Экс-губернатор Никита Белых приговорен к 8 годам колонии
Москва

Мосгорсуд не стал отменять административный арест главы столичного штаба Навального

Есть обновление от 18:35

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд в четверг отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защиты на административный арест руководителя московского штаба оппозиционера Алексея Навального Сергея Бойко, сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

"Постановление Симоновского суда в отношении Бойко оставлено без изменения, а апелляционная жалоба защиты без удовлетворения", - сказала Солопова "Интерфаксу".

Симоновский суд Москвы в понедельник признал доказанной вину Бойко по ч.8 ст.20.2 КоАП РФ (Повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий) и назначил ему 15 суток ареста.

В воскресенье в российских городах состоялись акции сторонников оппозиционера Алексея Навального. По данным МВД, в 46 субъектах федерации они прошли без грубых нарушений.

Теги: Мосгорсуд, Алексей Навальный
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Москва
Мощнейший снегопад подступил к МосквеМощнейший снегопад подступил к Москве
В выходные и начале следующей недели выпадет до полуметра снегаПодробнее
СКР возбудил уголовное дело после покушения на предпринимателя в столичном бизнес-центреСКР возбудил уголовное дело после покушения на предпринимателя в столичном бизнес-центре
Информированный источник сообщил, что пострадавший - генеральный директор компании "Гелиард" Александр ОсетровПодробнее
Пять человек госпитализированы после обрушения лесов в переходе у метро в МосквеПять человек госпитализированы после обрушения лесов в переходе у метро в Москве
По предварительной версии, обрушение конструкций произошло из-за скопившегося на них снегаПодробнее
Москвичей попросили отказаться от поездок на личном транспорте из-за снегопадаМосквичей попросили отказаться от поездок на личном транспорте из-за снегопада
ЦОДД оценил заторы в понедельник утром в шесть баллов, а "Яндекс.Пробки" - в восемьПодробнее
В центре Москвы задержали Алексея НавальногоВ центре Москвы задержали Алексея Навального
В штабе оппозиционера сообщили, что это произошло на Тверской улицеПодробнее
Полиция Москвы пришла в продающий билеты на "Смерть Сталина" кинотеатрПолиция Москвы пришла в продающий билеты на "Смерть Сталина" кинотеатр
Кинотеатр "Пионер" продолжает продавать билеты на фильм, у которого отозвано прокатное удостоверениеПодробнее
Строительство комплекса "Башня Федерация" в "Москва-Сити" обошлось в $1,2 млрдСтроительство комплекса "Башня Федерация" в "Москва-Сити" обошлось в $1,2 млрд
Самый высокий пентхаус в комплексе стоит около 2 млрд руб.Подробнее
"Китайский участок" Большой кольцевой линии метро в Москве построят в 2020 году"Китайский участок" Большой кольцевой линии метро в Москве построят в 2020 году
Подрядчик CRCC построит станции "Аминьевское шоссе", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского" и перегоны между нимиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Фотохроника 1 февраля6 фото
01 февраля
Фотохроника 1 февраля
Суперлуние5 фото
31 января
Суперлуние
Фотохроника 30 января6 фото
30 января
Фотохроника 30 января
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииБелых приговорен к 8 годам колонииСпортCAS аннулировал санкции МОК в отношении 28 российских спортсменовВ миреСМИ узнали о визите начальников ГРУ и ФСБ в ВашингтонВ РоссииМинобороны РФ предложило США прекратить полеты разведчиков у границ РоссииВ РоссииФСБ ликвидировала планировавшего теракт на 18 марта члена ИГВ РоссииРакета-носитель "Союз-2.1а" стартовала с "Восточного"

В Южно-Сахалинске пройдет первый фестиваль российских сериалов

Росгвардия заменит МЧС в параде 9 мая на Красной площади

Один человек пострадал в результате взрыва в налоговом управлении в Анкаре

Российские пограничники задержали иностранное судно в Беринговом море

У США нет сомнений в выполнении Россией договора о СНВ

США сделают исключения в визовых санкциях для нужд безопасности

Девочка ранила нескольких человек в школе Лос-Анджелеса

Минобороны рассказало о перехватах иностранных летательных аппаратов

США обеспокоились присутствием России в Западном полушарии

Папа римский не приедет в Белоруссию в этом году

Иордания разорвала дипотношения с КНДР

Глава ЦРУ не увидел ничего предосудительного в контактах с руководством спецслужб РФ

Приговор Белых будут обжаловать

Белых приговорен к 8 годам колонии

Белых приговорен к 8 годам колонииСуд оправдал экс-губернатора по одному из эпизодов дела о взятках Подробнее

В ДНР сочли взрыв в Минобороны покушением на главу ведомства

ПКР предупредил фанатов российских паралимпийцев об их возможном отстранении за флаг РФ на трибуне

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru