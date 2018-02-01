Приговор Белых будут обжаловать

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Защита обжалует приговор экс-губернатору Кировской области Никите Белых, получившему восемь лет за взяточничество, заявил его адвокат Андрей Грохотов.

"Мы будем обжаловать приговор, доказывать свою позицию и продолжать бороться", - сказал Грохотов журналистам в четверг после оглашения решения суда. При этом адвокат отметил, что защита довольна оправданием экс-губернатора по одному из эпизодов дела. "Мы рады, что суд услышал доводы защиты и оправдал Никиту Юрьевича по одному эпизоду. Однако по эпизоду с (Юрием) Судгаймером мы не довольны решением суда и обязательно обжалуем его. Мы не согласны с квалификацией обвинения и самим сроком: мы просили оправдания по всем эпизодам", - добавил Грохотов.

Пресненский суд Москвы приговорил Белых к восьми годам лишения свободы и выплате штрафа более чем в 48 миллионов рублей. По одному из эпизодов дела суд оправдал бывшего губернатора.