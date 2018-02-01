Суд признал Никиту Белых виновным во взяточничестве

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Бывший губернатор Никита Белых признан виновным в получении взятки.

Оглашение приговора проходит в Пресненском суде Москвы.

В настоящее время оглашение приговора продолжается. Сроки наказания экс-губернатор будут названы позднее.

В ходе прений сторон прокурор Марина Дятлова попросила для подсудимого 10 лет колонии строгого режима со штрафом в 100 млн рублей. Также прокурор просит на восемь лет после отбытия основного наказания запретить Белых занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти или выполнение организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в госорганах.

Сам Никита Белых не признал себя виновным по делу о получении взятки в особо крупном размере.

Он был задержан 24 июня 2016 года в одном из московских ресторанов. На следующий день Басманный суд Москвы санкционировал его арест.

По версии обвинения, в 2012-2016 годах Белых лично и через посредников получил две взятки на общую сумму в 600 тыс. евро.

Следствие утверждает, что эти деньги экс-губернатор получил за совершение как законных, так и незаконных действий и бездействия в интересах предпринимателей Альберта Ларицкого и Юрия Судгаймера - и контролируемого ими АО "Нововятский лыжный комбинат" (НЛК) и ООО "Лесохозяйственная управляющая компания", а также за общее покровительство при осуществлении правительством Кировской области контроля за реализацией предприятиями инвестиционных проектов и предпринимательской деятельностью на территории области.