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Экс-губернатор Никита Белых приговорен к 8 годам колонии
В России Дело Никиты Белых

Белых приговорен к 8 годам колонии

Есть обновление от 22:08

Суд оправдал экс-губернатора по одному из эпизодов дела о взятках

Белых приговорен к 8 годам колонии
Фото: ТАСС, Станислав Красильников

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы приговорил бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых к восьми годам колонии за взяточничество, передает в четверг корреспондент "Интерфакса".

"Признать Белых виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере) и назначить ему наказания в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в резолютивной части приговора судьи Татьяны Васюченко.

Экс-губернатору также назначен штраф в размере двухкратного размера полученной взятки - более 48 млн рублей.

В то же время Пресненский суд Москвы оправдал Белых по одному из эпизодов дела.

"Суд выносит оправдательный приговор в отношении Белых по эпизоду получения взятки от (Альберта) Ларицкого", - огласила приговор Васюченко. Как следует из приговора, суду не было представлено иных доказательств получения кировским экс-губернатором 200 тыс. евро от Ларицкого, кроме показаний бывшего заместителя главы региона - Сергея Щерчкова, через которого Белых якобы передавались денежные средства.

"Существуют факты исключительных показания Щерчкова против показаний Белых без иной совокупности доказательств", - говорится в приговоре.

Таким образом, экс-губернатор был признан виновным в получении 400 тыс. евро в качестве взятки от бизнесмена Юрия Судгаймера.

В срок наказания экс-губернатору был зачтен срок его нахождения под арестом с 25 июня 2016 года.

Прокурор Марина Дятлова ранее просила для экс-губернатора 10 лет колонии строгого режима со штрафом в 100 млн рублей.

Дело Никиты Белых

Занимавший пост губернатора Кировской области Белых был задержан 24 июня 2016 года в одном из московских ресторанов. На следующий день Басманный суд Москвы санкционировал его арест.

По версии обвинения, в 2012-2016 годах Белых лично и через посредников получил две взятки на 600 тыс. евро.

Следствие утверждает, что эти деньги экс-губернатор получил за совершение как законных, так и незаконных действий и бездействия в интересах предпринимателей Альберта Ларицкого и Юрия Судгаймера и контролируемых ими АО "Нововятский лыжный комбинат" (НЛК) и ООО "Лесохозяйственная управляющая компания", а также за общее покровительство при осуществлении правительством Кировской области контроля за реализацией предприятиями инвестиционных проектов и предпринимательской деятельностью на территории области.

В июле 2016 года Белых был отстранен от должности губернатора президентом РФ Владимиром Путиным в связи с утратой доверия.

Белых отрицает свою вину и считает себя жертвой провокации спецслужб.

Теги: Никита Белых
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