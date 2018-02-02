Виновник гибели в ДТП вице-премьера Киргизии приговорен к 10 годам

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Суд приговорил виновника автоаварии, в результате которой погиб вице-премьер Киргизии Темир Джумакадыров, к 10 годам колонии-поселения и обязал выплатить ущерб в $30 тысяч.

"Московский районный суд Чуйской области вынес приговор в отношении подсудимого по делу о ДТП, где погибли три человека. Согласно решению суда, Афтандил Таалайбек уулу, который полностью признал свою вину, приговорен к 10 годам колонии-поселения", - сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе Верховного суда Киргизии.

"Суд также обязал осужденного выплатить 2 млн 95 тыс. сомов ($30 тыс.) в пользу Управления делами президента и правительства Киргизии за нанесенный ущерб имуществу", - отметил собеседник агентства.

7 октября 2017 года в пригороде Бишкека служебный автомобиль марки "Тойота Лэндкрузер", в котором находились Джумакадыров, его помощник и водитель, столкнулся с вылетевшим на встречную полосу грузовиком. Все находившиеся в "Тойоте" погибли, водитель грузовой машины получил травмы. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело.