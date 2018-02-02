Суд разрешил Али Ферузу уехать из России в "третью страну"

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд разрешил журналисту "Новой газеты" Худоберди Нурматову, известному как Али Феруз, выехать в "третью страну", если он предоставит соответствующие документы, передает корреспондент "Интерфакса".

"Постановление Басманного суд Москвы от 1 августа изменить. Дополнить его резолютивную часть: исполнение постановления в части выдворения Нурматова в Узбекистан приостановить до рассмотрения его дела ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека) на основании применения к нему правила 39 Регламента суда", - говорится в решении суда, оглашенном в пятницу.

В нем отмечается: "Поместить его (Али Феруза) в течение указанного срока в центр временного содержания иностранных граждан МВД, что не ограничивает его права при предоставлении необходимых документов покинуть центр и выехать в третью страну".

Ранее в пятницу журналист заявил в Мосгорсуде, что "не хочет получать убежище и легализовываться в России".

По словам Нурматова, у него "есть проездной документ от Международного Красного креста и германская виза". "Я прошу суд дать мне возможность уехать из страны", - сказал он.

Выдворение из России

На минувшей неделе Верховный суд РФ частично удовлетворил кассационные жалобы Нурматова и уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, отправив на пересмотр в Мосгорсуд жалобу на решение о выдворении журналиста из России.

Басманный суд Москвы 1 августа прошлого года принял постановление о штрафе в 5 тысяч рублей с принудительным выдворением Нурматова из РФ в связи с нарушением им режима пребывания в стране.

Нурматов сообщил в суде, что не может вернуться в Узбекистан, так как из-за его журналистской работы подвергался преследованиям в этой стране, в том числе пыткам.

Мосгорсуд 8 августа приостановил исполнение решения о выдворении Нурматова из России в связи с применением к нему 4 августа правила 39 Регламента ЕСПЧ, согласно которому любое его перемещение с территории России запрещено до вынесения решения по его жалобе в Страсбурге. При этом решение о выдворении оставлено в силе.