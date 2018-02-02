Что произошло за день: пятница, 2 февраля

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Страны ЕврАзЭС согласовали пороги беспошлинной интернет-торговли: с 1 января 2019 года ежемесячный порог устанавливается в размере 500 евро, а с 1 января 2020 года в размере 200 евро.

- ВАДА выразило обеспокоенность решением CAS, отменившего пожизненную дисквалификацию 28 российских спортсменов, и поддерживает намерение Международного олимпийского комитета обжаловать его.

- Элла Памфилова сделала замечание Дмитрию Пескову, напомнив о недопустимости использования служебного положения для агитации за одного из кандидатов в президенты РФ. Пресс-секретарь Владимира Путина ошибку признал и пообещал быть аккуратнее. Между тем ЦИК проверил подписи избирателей в поддержку Путина и признал недействительными только 0,39%.

- Эльвира Набиуллина сообщила, что внутреннее решение об объединении санируемых с участием ЦБ банков "Открытие" и Бинбанка принято.

- Сурок по кличке Фил из американского города Панксатони увидел свою тень и предсказал жителям США еще шесть холодных зимних недель. Сурки Московского зоопарка День сурка проспали: они находятся в спячке, и никто не собирался их будить.

- Руководство Ульяновского института гражданской авиации объявило выговор курсантам, которые в нижнем белье и форменных фуражках станцевали под песню Satisfaction, после чего видео с этими танцами попало в интернет.

- Курс биткоина падал на 13%, впервые с ноября 2017 года опускаясь ниже отметки в $8000.

- Мосгорсуд разрешил журналисту "Новой газеты" Али Ферузу выехать в "третью страну", если он предоставит соответствующие документы.