Песков извинился перед ЦИК за агитацию в поддержку Путина

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков принес извинения за высказывание, ставшее поводом для замечания, сделанного ему главой ЦИК Эллой Памфиловой.

"Идет электоральный период, избирательная кампания, поэтому здесь неважно, что считаю я, важно, как это воспринимает ЦИК, который является ведущим органом по организации президентских выборов", - заявил Песков журналистам, комментируя замечание, сделанное ему Памфиловой о недопущении использования служебного положения для агитации за одного из кандидатов в президенты РФ.

"Я принимаю это к сведению, я приношу свои извинения за высказывания, которые могли трактоваться как агитационные", - сказал пресс-секретарь президента.

"На этот период я буду более аккуратным, дабы не давать повода для таких замечаний. Но вместе с тем, конечно, хочу отметить, что это не относится к деятельности Путина как действующего президента", - отметил Песков.

Ранее Памфилова сделала замечание Пескову, напомнив о недопустимости использования служебного положения для агитации за одного из кандидатов в президенты РФ.

"От имени ЦИК я сейчас сделаю замечание пресс-секретарю президента о недопущении в дальнейшем подобных высказываний", - сказала Памфилова на заседании комиссии в пятницу.

Она пояснила, что 29 января было допущено "очевидное нарушение, когда ряд СМИ опубликовали информацию о высказывании пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова с оценкой одного из кандидатов, его непосредственного начальника - президента РФ".

"Там были очевидные признаки агитации", - отметила Памфилова.