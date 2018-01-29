В Кремле не увидели угрозы власти в акциях Навального

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что не видят политической угрозы в прошедших оппозиционных акциях, организованных Алексеем Навальным.

На вопрос журналистов, нет ли политической угрозы президенту РФ Владимиру Путину в акциях, которые прошли в минувшее воскресенье в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов страны, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ответил: "Нет".

Он добавил, что не считает, что Навальный может конкурировать с Путиным по популярности.

"Уровень популярности Владимира Путина выходит далеко за пределы России. Вряд ли кто-то сможет подвергать сомнению то, что Путин является абсолютным лидером общественного мнения, лидером политического Олимпа, с которым на данном этапе вряд ли кто-то может конкурировать", - сказал Песков, отвечая на соответствующий.

В воскресенье в российских городах прошли несогласованные акции сторонников Навального. По данным МВД, в регионах на них пришли до тысячи человека. В Москве, по оценкам министерства, в митинге приняли участие около тысячи человек, в центре Москвы был задержан сам Навальный, позже его отпустили.