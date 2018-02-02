Глава ЦИК сделала Пескову замечание за предвыборную агитацию

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Глава ЦИК Элла Памфилова сделала замечание пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову, напомнив о недопустимости использования служебного положения для агитации за одного из кандидатов в президенты РФ.

"От имени ЦИК я сейчас сделаю замечание пресс-секретарю президента о недопущении в дальнейшем подобных высказываний", - сказала Памфилова на заседании комиссии в пятницу.

Она пояснила, что 29 января было допущено "очевидное нарушение, когда ряд СМИ опубликовали информацию о высказывании пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова с оценкой одного из кандидатов, его непосредственного начальника - президента РФ". "Там были очевидные признаки агитации", - отметила Памфилова.

"Как следствие, просим СМИ и должностных лиц, с ними сотрудничающих, учитывать предусмотренные законом для предвыборного периода ограничения в распространении информации, носящей характер предвыборной агитации", - отметила глава ЦИК.

Она предложила впредь "должностным лицам при исполнении ими своих обязанностей воздерживаться от оценок участвующих в избирательной кампании кандидатов". "Прошу очень внимательно к этому отнестись", - подчеркнула Памфилова.

"Я хочу напомнить, что согласно закону "О выборах президента", лица, замещающие государственные должности или находящиеся на госслужбе в период избирательной кампании не в праве использовать преимущества своего должностного положения, в том числе проводить предвыборную агитацию при исполнении должностных обязанностей", - сказала Памфилова.

Она напомнила, что предвыборной агитацией признается выражение предпочтения какому-либо кандидату, а также деятельность, способствующая формированию положительного или отрицательного отношения избирателей к кандидату.