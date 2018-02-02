Лидер "Священной лиги святого Георгия" задержан в Петербурге за нападение с ножом и пистолетом

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Председатель фонда "Священная лига святого Георгия" в Петербурге стал фигурантом уголовного дела о нападении на подчиненную с ножом и пистолетом.

"31 января 2018 года в полицию Красногвардейского района обратилась сотрудница общественной организации. 32-летняя гражданка сообщила, что в среду утром на рабочем месте в кабинете бизнес-центра, расположенного на улице Стахановцев, её руководитель без объяснения причин выстрелил в ее сторону из предмета, похожего на пистолет. А затем, держа в одной руке пистолет, а в другой нож, стал приближаться к ней и угрожать физической расправой", - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Полицейские задержали 42-летнего ранее судимого мужчину. Возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ (угроза убийством). О состоянии здоровья заявительницы не сообщается.

По данным СМИ, задержанным оказался председатель фонда "Священная лига святого Георгия" Сергей Егоров. Возглавляемый им фонд разделяет христианские ценности и известен выступлениями в поддержку передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви.