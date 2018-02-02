В КПРФ опровергли наличие у Грудинина и его семьи дома в Испании

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Ни кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин, ни его супруга, ни его несовершеннолетние дети не владеют домом в Испании, заявил "Интерфаксу" в пятницу руководитель пресс-службы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко.

"Доходы Павла Николаевича (Грудинина), а также сведения о его имуществе полностью отражены в его декларации. Он не владеет домом в Испании", - сказал Ющенко.

Он добавил, что супруга Грудинина и его несовершеннолетние дети также не владеют этим домом, что и указано в соответствующих декларациях.

В пятницу в СМИ появились сообщения о приобретенном семьей Грудинина доме в Испании стоимостью свыше 54 млн рублей.

Ранее в КПРФ отметили, что вопросы ЦИК РФ к счетам кандидата от партии носят технический характер, все необходимые дополнительные справки будут предоставлены в ближайшее время.

Ющенко пояснил, что "сразу после того как Грудинин был выдвинут в качестве кандидата на съезде ЦК КПРФ, он подал соответствующие запросы о закрытии своих счетов за рубежом".