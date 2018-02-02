В КПРФ назвали техническим вопросом закрытие зарубежных счетов Грудинина

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Вопросы ЦИК РФ к счетам кандидата в президенты РФ Павла Грудинина носят технический характер, все необходимые дополнительные справки будут предоставлены в ближайшее время, сообщил "Интерфаксу" глава пресс-службы предвыборного штаба КПРФ Александр Ющенко.

"Вопросы о зарубежных счетах Грудинина технические, их появление может быть вызвано консервативностью работы западных банков", - сказал Ющенко.

Он отметил, что "сразу после того как Грудинин был выдвинут в качестве кандидата на съезде ЦК КПРФ, он подал соответствующие запросы о закрытии своих счетов за рубежом".

"С учетом рождественских праздников бумажная процедура затянулась", - добавил Ющенко.

"Имеются все справки, подтверждающие закрытие счетов Грудинина, а требующиеся дополнительные документы будут предоставлены в ближайшее время", - отметил глава пресс-службы.

Коммунисты заподозрили провокацию

Позднее в предвыборном штабе КПРФ расценили как "информационную провокацию" заявления по поводу статуса зарубежных счетов кандидата в президенты Грудинина. В заявлении пресс-службы штаба утверждается, что "в пятницу в отношении кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина была разыграна провокационная информационная спецоперация", "через ряд СМИ пошел вал уничижительных и негативных комментариев в отношении кандидата КПРФ".

Ранее заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев сообщил журналистам, что обсудил с Грудининым в пятницу вопрос, касающийся счетов в банках Швейцарии и Австрии, по которым нет документов, подтверждающих их закрытие.

"Среди этих четырех счетов два - это из тех пяти, о которых он (Грудинин) говорил, два - это новые счета в Швейцарии, о которых он не говорил. Мы должны получить подтверждение об их закрытии до момента регистрации его кандидатом в президенты РФ", - сказал Булаев.