В Новосибирске коммунисты заявили о задержании участника акции "За честные выборы"

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Член новосибирского Центрального райкома КПРФ задержан в субботу за распространение листовки в поддержку кандидата в президенты РФ Павла Грудинина, сообщает пресс-служба областного комитета КПРФ.

В сообщении говорится, что распространитель листовки был задержан во время митинга "За честные выборы", прошедшего в Первомайском сквере в центре Новосибирска. "Молодого человека прямо с митинга доставили в отдел полиции №1 Центрального района", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что листовка была выпущена до уведомления о выдвижении Грудинина в президенты России от КПРФ - еще в декабре 2017 года. "Именно этим можно объяснить отсутствие выходных данных, на момент изготовления она не противоречила имеющемуся федеральному законодательству", - приводит пресс-служба слова руководителя юридической службы обкома КПРФ Камиля Джафарова.

Отмечается, что полиция сослалась на решение избирательной комиссии Чулымского района области о признании листовки незаконной. "Юридическая служба Новосибирского областного отделения КПРФ будет опротестовывать законность задержания при таких обстоятельствах", - говорится в сообщении.

В ГУ МВД России по региону агентству пообещали предоставить информацию по данному факту позже.

Выборы президента РФ назначены на 18 марта 2018 года.

1 февраля председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что из заявивших о желании баллотироваться в президенты России на предстоящих выборах 70 претендентов, кандидатами в президенты остаются восемь.