Российские космонавты в открытом космосе заменили на МКС блок антенны системы "Луч"

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Космонавты "Роскосмоса" Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров, выйдя в открытый космос, заменили на Международной космической станции модуль антенны системы "Луч".

Как передает из Центра управления полетами корреспондент "Интерфакса", космонавты демонтировали приёмное устройство и установили новый приёмный модуль широкополосной системы связи на приборном блоке остронаправленной антенны, которая расположена на поверхности агрегатного отсека служебного модуля "Звезда".

Как сообщили в Центре общественных коммуникаций госкорпорации "Роскосмос", установка нового приемного устройства позволит в будущем обеспечить почти круглосуточную двустороннюю передачу информации с российского сегмента МКС на наземные пункты слежения через спутники российской многофункциональной ретрансляционной системы "Луч".

Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров поставили рекорд пребывания человека в российских скафандрах в открытом космосе.

"Побит рекорд 2013 года. Космонавты провели в российских скафандрах в открытом космосе более 8 ч 7 минут", - объявили по трансляции, сопровождавшей выход в открытый космос.

анее сообщалось, что во время выхода в открытый космос они столкнулись со сложностями при переводе остронаправленной антенны на российском модуле МКС в рабочее состояние российские космонавты после замены приемного модуля широкополосной системы связи.

Антенна предварительно доведена до приемлемого, но не штатного положения. Космонавтов попросили сфотографировать места зацеплений. Специалисты будут разбираться с их причинами. Тем не менее, работоспособность антенны не нарушена.