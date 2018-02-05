Россияне в течение недели смогут невооруженным глазом увидеть МКС

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Жители России смогут невооруженным глазом наблюдать пролет Международной космической станции (МКС) на ночном небе в течение недели с 5 по 13 февраля, сообщила пресс-служба Московского планетария.

Астрономы рассчитали, что именно в этот период удачно сложатся несколько факторов, в частности, траектория и угол отражения солнечного света станцией.

"По яркости Международная космическая станция может соперничать даже с Юпитером и Венерой, а ее быстрое движение по небосводу обращает на себя внимание наблюдателей. Космический дом всегда движется с запада на восток и совершает один виток приблизительно за полтора часа", - говорится в сообщении планетария.

Наблюдать явление можно будет с 18:00 по местному времени на большей части территории России. Тем, кто намерен найти МКС на ночном небе, рекомендуют установить на смартфон одно из приложений, которые помогают отследить траекторию и время пролета станции над западным горизонтом.

"Станция похожа на яркую быстро движущуюся и немерцающую звезду белого цвета, который по мере ее движения и захода в тень Земли, может сменяться на красновато-оранжевый. Кстати, именно в этот момент космонавты на борту видят заход Солнца", - цитируют в пресс-службе руководителя астрономического комплекса Московского планетария Ярослава Турилова.