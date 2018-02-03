Авиация продолжила поиск пропавшего в Японском море судна

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Авиация МЧС в субботу возобновила поиск пропавшего 25 января в Японском море судна "Восток".

"В 10:20 (3:20 мск) вылетел самолет Бе-200 Красноярского авиационного спасательного центра. Также к поискам привлекается самолет Бе-200 из Хабаровска", - сообщил в субботу агентству "Интерфакс" представитель пресс-службы Главного управления МЧС по Приморскому краю. Всего в ходе поисков обследовано более 97 тыс. квадратных километров акватории.

"За время поиска обследовано авиацией МЧС России - более 74,2 тыс. кв. км, судами - почти 23 тыс. кв. км", - сказал собеседник агентства. Ежесуточно оповещаются суда, проходящие через район поиска.

В понедельник координатор поисково-спасательной операции принял решение о прекращении активной фазы операции из-за отсутствия надежды найти людей живыми. Руководство МЧС решило продолжить поиски с привлечением авиации.

Рыболовное судно "Восток", на борту которого находились 20 моряков, подало сигнал бедствия 25 января у южного побережья Приморья. После этого судно перестало выходить на связь. Была начата поисково-спасательная операция. В предполагаемом районе крушения удалось найти лишь несколько спасательных жилетов и два пустых плота. Все 20 членов экипажа сейнера "Восток" считаются пропавшими без вести.