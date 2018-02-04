Сейнер "Восток" продолжат искать самолеты и проходящие суда

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Спасатели продолжают искать в Японском море следы краболовного судна "Восток", которое 25 января исчезло вместе с экипажем у берегов Приморья.

"4 февраля также запланированы вылеты воздушных судов. С нарастающим итогом было обследовано: авиацией МЧС России и морскими судами - 75 898 кв. км", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю.

В течение последних суток пропавших искал экипаж самолета Бе-200 ЧС Красноярского Авиационного спасательного центра МЧС России. Акваторию осмотрели также моряки проходящего в том районе судна.

Рыболовное судно "Восток", на борту которого находились 20 моряков, подало сигнал бедствия 25 января у южного побережья Приморья. После этого судно перестало выходить на связь. Была начата поисково-спасательная операция. В предполагаемом районе крушения удалось найти лишь несколько спасательных жилетов и два пустых плота.

Все 20 членов экипажа сейнера "Восток" считаются пропавшими без вести. 29 января спасательная операция была официально прекращена.

Причиной гибели судна, по всей вероятности, стало обледенение.