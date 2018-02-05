PepsiCo отозвала иск к Алтайскому управлению Россельхознадзора

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - АО "Вимм-Билль-Данн" (ВБД, принадлежит PepsiCo) отозвало иск в Арбитражный суд Алтайского края к местному управлению Россельхознадзора, сообщила журналистам пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

Мотивы отказа иска не указываются.

Мелано напомнила, что ВБД оспаривал предписание теруправления Россельхознадзора, выданное по результатам проверки Рубцовского молочного завода (филиал ВБД), в котором речь шла о необходимости устранить нарушения.

Как сообщалось ранее, в ходе проверки специалисты службы выяснили, что завод не раз принимал для переработки сырое молоко, которое хранилось, включая время перевозки, более 36 часов. Много вопросов вызвала система контроля сырого и пастеризованного молока, которое предприятие принимало для дальнейшей переработки. Контроль сырья осуществлялся экспрессным методом в неаккредитованной производственной лаборатории, отмечал Россельхознадзор.

Кроме того, в ноябре 2017 года Россельхознадзор обнаружил антибиотик в сыре "Ламбер", произведенном на Рубцовском заводе.

Как заявила Мелано, отзыв иска ВБД не стал для Россельхознадзора неожиданностью. "В 2017 году эта компания проиграла службе два аналогичных суда (об оспаривании предписаний - ИФ) и дважды отзывала иски", - сказала она.

Ранее Россельхознадзор заявлял, что готовит пакет материалов для передачи в Следственный комитет в связи с нарушением компанией PepsiCo законодательства в сфере производства молочной продукции. Служба считает целесообразным возбуждение уголовного дела в отношении виновных лиц, включая руководство компании PepsiCo в лице вице-президента по корпоративным отношениям "PepsiCo Восточная Европа" Сергея Глушкова.

В пресс-службе PepsiCo в России "Интерфаксу" сообщили, что пока не располагают информацией об отзыве иска. "Комментировать нам нечего", - сказали в пресс-службе.

Ранее компания подчеркивала, что на Рубцовском молочном комбинате внедрена и сертифицирована система менеджмента пищевой безопасности продукции на соответствие международному стандарту FSSC 22000.

PepsiCo владеет в России более 40 предприятиями. В 2011 году она завершила сделку по покупке ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания", которое является одним из ведущих производителей молочной и соковой продукции в России.