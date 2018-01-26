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PepsiCo задумалась об обжаловании выводов Россельхознадзора по проверке молочного завода

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - PepsiCo изучает выводы Россельхознадзора по итогам проверки Рубцовского завода и рассматривает вариант обжалования их в судебном порядке, говорится в сообщении компании.

При этом PepsiCo отмечает, что ведомство нарушило процедуру информирования о результатах проверки, так как период обжалования не истек.

"Иные заявления этого ведомства, которые не входят в их компетенцию и которые не относятся к вопросам, связанным с проверкой, мы не комментируем", - подчеркнула компания.

Россельхознадзор ранее в пятницу заявил, что готовит пакет материалов для передачи в Следственный комитет в связи с нарушением компанией PepsiCo законодательства в сфере производства молочной продукции. Служба считает целесообразным возбуждение уголовного дела на виновных лиц, в том числе вице-президента по корпоративным отношениям PepsiCo Восточная Европа Сергея Глушкова.

В Россельхознадзоре напомнили, что в середине января управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и республике Алтай возбудило против компании административное дело из-за нарушений на Рубцовском молочном заводе. Как сообщалось, в ноябре 2017 года служба обнаружила антибиотик в сыре "Ламбер", произведенном на Рубцовском молочном заводе. На предприятии была организована проверка.

Между тем, как заявляли ранее в компании PepsiCo в России, компания заблокировала партию сыра, в которой Россельхознадзор обнаружил антибиотик, на складе и провела исследования в трех независимых аккредитованных лабораториях, в том числе и подведомственной Роспотребнадзору. Проведенные исследования подтвердили отсутствие антибиотиков в продукции и полное ее соответствие требованиям законодательства РФ и Таможенного союза.

PepsiCo владеет в России более 40 предприятиями. В 2011 году она завершила сделку по покупке ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания", которое является одним из ведущих производителей молочной и соковой продукции в России.

Теги: PepsiCo, Россельхознадзор
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