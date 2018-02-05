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Обвиняемый в хищении при проектировании подлодки "Варшавянка" найден мертвым в изоляторе

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Тело коммерсанта Валерия Пшеничного, обвиняемого в хищении более сотни миллионов рублей вместе с замглавного инженера АО "Адмиралтейские верфи" Глебом Емельченковым, обнаружено в петербургском СИЗО, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, в понедельник.

"Пшеничный содержался под арестом в следственном изоляторе номер четыре на улице Академика Лебедева в Петербурге. Он был помещён в четырёхместную камеру. Там было обнаружено его тело", - сказал собеседник. Он отметил, что пока сложено судить, была ли смерть насильственной.

"Валерий Пшеничный ранее чувствовал себя плохо, у него было высокое давление. Он сам высказывал предположение, что может умереть в изоляторе", - добавил собеседник.

Двумя неделями ранее Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Емельченкова и Пшеничного.

Как сообщалось, в рамках возбужденного 12 января уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере при исполнении контракта с Минобороны РФ были задержаны заместитель главного инженера АО "Адмиралтейские верфи" и генеральный директор компании АО "Новит Про".

Как следует из постановления, путем необоснованного завышения стоимости контракта в рамках исполнения государственного оборонного заказа по разработке трехмерной модели корпуса, общесудовых систем и оборудования подлодки проекта 636 "Варшавянка" Емельченков и Пшеничный похитили не менее 100 млн рублей.

Деньги поступили на расчетный счет соисполнителя АО "Новит Про", после чего были похищены обвиняемыми.

"Следственные органы проводят проверку на предприятии. Им оказываем все возможное содействие", - сообщали "Интерфаксу" в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", петербургское АО "Новит Про" занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук. Гендиректором значится Юрий Корельский. Чистая прибыль компании в 2014 году составила более 6,2 млн рублей, в 2015 - более 120 тыс. рублей. По итогам 2016 года компания осталась в убытке более чем на 11,5 млн рублей.

Теги: Россия, Санкт-Петербург
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