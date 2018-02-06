Суд в Южно-Сахалинске огласит приговор экс-губернатору Хорошавину

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Южно-Сахалинский городской суд во вторник начнет оглашать приговор бывшему губернатору региона Александру Хорошавину, обвиняемому в получении взяток и в легализации денежных средств. В ходе прений сторон прокурор Денис Штундер просил приговорить подсудимого к 13 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 млн рублей.

По мнению гособвинения, вина экс-губернатора в получении взяток доказана.

Всего на скамье подсудимых по данному делу - четверо обвиняемых.

Хорошавин, а также бывшие заместитель председателя областного правительства Сергей Карепкин и советник экс-губернатора Андрей Икрамов свою вину не признали. Они и их защитники просили суд их оправдать из-за недоказанности вины.

Адвокат еще одного подсудимого - бывшего министра сельского хозяйства области Николая Борисова - просил суд не назначать ее подзащитному наказание, связанное с лишением свободы, а также учесть бедственное положение семьи при вынесении решения о сумме штрафа. У экс-министра - жена-пенсионер и сын-инвалид. Он признал вину частично.

Гособвинитель просил суд назначить Борисову наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима с взысканием штрафа в двукратном размере от суммы взятки, Карепкину - 8 лет и Икрамову - 9,5 лет в колонии строгого режима.

Борисов находится под домашним арестом, остальные фигуранты - в СИЗО.

Южно-Сахалинский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела Хорошавина и его подельников 6 марта 2017 года. Они обвиняются по частям 5 и 6 статьи 290, статье 174.1 УК РФ (получение взятки, легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления - всего 9 эпизодов). Общая сумма взяток, по данным следствия, составляет около 522 млн руб.

Александр Хорошавин находится под стражей с марта 2015 года.