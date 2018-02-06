Экс-министр образования Дагестана в суде не признал вину в мошенничестве

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Бывший министр образования и науки Дагестана Шахабас Шахов, задержанный накануне вместе с другими высокопоставленными чиновниками республики, не признает вину в особо крупном мошенничестве.

"К данному обвинению я никакого отношения не имею. В дальнейшем я представлю все доказательства", - сказал Шахов в Басманном суде Москве во вторник, где рассматривается вопрос о его аресте.

По словам экс-министра, он готов сотрудничать со следствием и "рассказать всю правду по этому делу и по другим вопросам".

Следствие просит отправить под арест Шахова до 5 апреля, утверждая, что он, используя служебные полномочия и связи, может скрыться и оказать давление на других участников инкриминируемых ему преступлений. Обвиняемый просит не заключать его под стражу.

Шахов, врио председателя правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, а также два заместителя последнего - Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов были задержаны накануне и доставлены в Москву.

Всем троим предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств, выделенных на социальную сферу и инвестиционную программу региона, в результате чего бюджету Дагестана был нанесен ущерб на сумму 107,8 млн рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Шахову и Гамидову, в частности, инкриминируется хищение денег при приобретении здания под размещение детского сада в селе Халимбекаул Буйнакского района Дагестана.

По версии следствия, "заведомо зная, что стоимость здания бывшего ресторана "Шуринка" с земельным участком в этом селе с учетом реконструкции под детский сад составляет примерно 12 млн рублей, участники организованной группы обеспечили приобретение детского сада на 50 мест за 31,8 млн рублей".