Пострадавшего в резне в пермской школе подростка выписали из московского НИИ

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Мальчика, получившего травму глаза в результате нападения в пермской школе, выписали в удовлетворительном состоянии из НИИ глазных болезней Гельмгольца (Москва), сообщила агентству "Интерфакс" пресс-секретарь НИИ Фатима Кочева во вторник.

Таким образом, все пострадавшие дети вышли из медицинских учреждений. В больнице остается только учительница, защищавшая детей от нападения.

По словам Кочевой, врачам удалось полностью восстановить травмированный глаз и сохранить его анатомическое строение. "Сейчас есть световое ощущение. После такой травмы - это большая победа", - отметила она.

Кроме того, врачи НИИ смогли предотвратить распространение осложнений на другой глаз.

Медики составили дальнейший план лечения ребенка и дали рекомендации для пермских коллег.

В свою очередь главврач пермской горбольницы N4 Андрей Ронзин сообщил агентству, что учительница школы продолжает лечение. "С ней все хорошо, она лечится", - сказал он.

Нападение в школе N127 в Перми произошло утром 15 января. По данным СКР, двое подростков нанесли ученикам и учительнице множественные ножевые ранения. Кроме того, они ударили ножами друг друга. В результате нападения пострадали 15 человек, из них 12 были госпитализированы.

Больше всех пострадала учительница - она поступила в реанимацию городской клинической больницы N4 в крайне тяжелом состоянии. По данным регионального детского омбудсмена Светланы Денисовой, женщина получила 17 ножевых ранений. Одного ребенка также перевезли в Москву для лечения глаза.

Напавшим на школьников и учительницу 16-летним подросткам предъявлено обвинение по ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Они арестованы на два месяца. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона сообщалось также, что следователи возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).