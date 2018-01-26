Бастрыкин объяснил нападения в школах халатностью при обеспечении в них безопасности

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин считает, что нападения в школах в Перми и Бурятии стали следствием халатности при обеспечении безопасности в учебных заведениях.

"В ходе следствия по таким делам следует добиваться реального устранения причин и условий совершения преступлений в отношении детей и привлечения к ответственности за допущенные нарушения",- отметил председатель СК, выступая на совещании в Санкт-Петербурге.

Бастрыкин также считает, что необходимо дать оценку бездействию должностных лиц, на которых лежит обязанность по обеспечению безопасности в учебных заведениях.

"При отсутствии ответов на наши представления - немедленно направлять материалы прокурору для решения вопроса о возбуждении дисциплинарного или административного производства в отношении лиц, своевременно не принявших мер реагирования",- сказал председатель СК.

На прошлой неделе вооруженные нападения произошли в школах Перми, Челябинской области и Улан-Удэ. В минувший четверг пневматическое оружие принес в здание колледжа в Самаре 15-летний школьник, никто не пострадал.