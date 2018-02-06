ЦИК опубликовал сведения о доходах Путина за шесть лет

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты РФ Владимир Путин за шесть лет с 2011 по 2016 год заработал 38,5 млн рублей, в эту сумму входит зарплата, доход от вкладов и военная пенсия.

Данная информация содержится в сведениях о размере и об источниках доходов, об имуществе и об обязательствах имущественного характера Путина, которые он представил в ЦИК для участия в выборах президента РФ. Документ опубликован на сайте Центризбиркома во вторник.

"Источники и общая сумма доходов за шесть лет, предшествующих году назначения выборов: зарплата, администрация президента Российской Федерации, доход от вкладов в банках, военная пенсия - 38 528 817 рублей", - сообщается в документе.

Там уточняется, что на 13 счетах в банках у Путина было 13 млн 824 тысячи 390 рублей, также у него имелись 230 акций ПАО "Банк Санкт-Петербург".

Согласно документу, у кандидата в президенты была квартира площадью 77 квадратных метров в Санкт-Петербурге, гараж (18 кв.м.) в том же городе. Путин владеет тремя легковыми автомобилями - ГАЗ 21М 1960 года выпуска, ГАЗ - 21М 1965 г.в., и ВАЗ-2121 Нива 2009 г.в., а также прицепом автомобильным "Скиф" 1987 г.в.

"Обязательства имущественного характера: квартира - 153,7 кв.м. в Москве (бессрочное пользование, распоряжение Правительства Москвы), и гаражное место - 18 кв.м, Санкт-Петербург (членство в ВОА)", - указывается в документе.

Как сообщалось ранее, ЦИК сегодня зарегистрировал Владимира Путина кандидатом в президенты.