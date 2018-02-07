ЦИК зарегистрировал новых кандидатов в президенты РФ

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия РФ приняла постановление о регистрации кандидатом в президенты РФ Григория Явлинского, выдвинутого от партии "Яблоко".

Как передает корреспондент "Интерфакса", соответствующее решение было принято в среду на заседании ЦИК.

Как отмечается в тексте постановления, для регистрации кандидата Явлинского было представлено 105 тыс. подписей избирателей, из которых отобрано и проверено 60 тыс. подписей.

"Недостоверными и недействительными признано 1,07% подписей. Количество представленных подписей избирателей за вычетом подписей, признанных недостоверными и недействительными, составляет 104357, что является достаточным для регистрации кандидата", - отмечается в постановлении.

Борис Титов

ЦИК также зарегистрировал кандидатом на должность президента России Бориса Титова, выдвинутого от "Партии Роста".

Как отмечается в тексте постановления Центризбиркома, для регистрации Титова было представлено 105 тыс. подписей избирателей, из которых отобрано и проверено 60 тыс. подписей.

"Недостоверными и недействительными признано 2611, или 4,35%, подписей. Количество представленных подписей избирателей, за вычетом подписей, признанных недостоверными и недействительными, составляет 102 тыс. 389, что является достаточным для регистрации кандидата", - говорится в тексте постановления.

Сергей Бабурин

На заседании в среду ЦИК также зарегистрировал кандидатом на должность президента РФ Сергея Бабурина, выдвинутого партией "Российский общенародный союз".

Как отмечается в тексте постановления Центризбиркома, для регистрации Бабурина было представлено 105 тыс. подписей избирателей, из которых отобрано и проверено 60 тыс. подписей. "Недостоверными и недействительными признано 1908, или 3,18%, подписей. Количество представленных подписей избирателей, за вычетом подписей, признанных недостоверными и недействительными, составляет 102994, что является достаточным для регистрации кандидата", - отмечается в тексте постановления.