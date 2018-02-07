В России

Госдума разрешила МФЦ принимать платежи напрямую от населения

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Госдума РФ на заседании в среду приняла в окончательном, третьем чтении правительственный законопроект, наделяющий многофункциональные центры (МФЦ) правом напрямую принимать платежи у населения.

Принятый закон позволит физическим и юридическим лицам оплачивать государственные, муниципальные услуги и иные платежи, предусмотренные федеральными законами, непосредственно через многофункциональные центры (МФЦ). По мнению авторов закона, это позволит решить проблему оплаты, возникающую в связи с территориальной удаленностью банков от многофункциональных центров.

Данное решение, подчеркивают авторы законопроекта, важно для малонаселенных пунктов, где отсутствует экономическая целесообразность открытия отделений или размещения банкоматов кредитных организаций. Кроме того, введение данной нормы положительно скажется на администрировании доходов бюджетной системы, а также на доходной части бюджетов всех уровней.

В России работает более 13 тыс. отделений МФЦ, которыми охвачено 96% населения. В режиме "одного окна" МФЦ предоставляют гражданам около 170 государственных, региональных и муниципальных услуг.

В 2017 году функции МФЦ уже пополнились такими новыми госуслугами как: замена водительских удостоверений, выдача загранпаспортов, прием налоговых деклараций.

Теги: Госдума, МФЦ
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