Путин подписал закон о праве МФЦ напрямую принимать платежи

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, наделяющий многофункциональные центры (МФЦ) правом напрямую принимать платежи у населения. Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон позволит физическим и юридическим лицам оплачивать государственные, муниципальные услуги и осуществлять иные платежи, предусмотренные федеральными законами, непосредственно через многофункциональные центры (МФЦ). По мнению авторов закона, это позволит решить проблему оплаты, возникающую в связи с территориальной удаленностью банков от многофункциональных центров.

Данное решение, подчеркивают авторы законопроекта, важно для малонаселенных пунктов, где отсутствует экономическая целесообразность открытия отделений или размещения банкоматов кредитных организаций. Кроме того, введение данной нормы положительно скажется на администрировании доходов бюджетной системы, а также на доходной части бюджетов всех уровней.

В России работает более 13 тыс. отделений МФЦ, которыми охвачено 96% населения. В режиме "одного окна" МФЦ предоставляют гражданам около 170 государственных, региональных и муниципальных услуг.