СКР начал проверку по факту взрыва газового баллона в Санкт-Петербурге

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу установит обстоятельства инцидента в многоэтажном доме в Санкт-Петербурге, где при взрыве газового баллона пострадали три человека.

"Днем 9 февраля 2018 года во время проведения отделочных работ в не сданном в эксплуатацию помещении жилого дома, расположенного на улице Репищевой в Санкт-Петербурге, по предварительным данным, произошел взрыв газового баллона, в результате чего пострадали трое рабочих. В настоящее время сотрудниками ГСУ СКР по Санкт-Петербургу проводится осмотр места происшествия, назначаются необходимые экспертизы, выполняются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего", - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщали "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, при проведении работ по монтажу натяжных потолков в доме на Репищевой улице произошла разгерметизация газового баллона. Разрушены десять оконных проемов. В результате инцидента пострадали трое мужчин: 1968, 1975 и 1986 годов рождения. Они госпитализированы.

Как отмечает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, после взрыва газового баллона осколками также были повреждены четыре припаркованных у дома легковых автомобиля. К ликвидации последствий инцидента привлекали десять единиц техники и 50 человек личного состава МЧС.

Ранее источник в службе "Скорой помощи" сообщал, что за медпомощью обратились два человека. В свою очередь в службе технического надзора Санкт-Петербурга "Интерфаксу" сообщили, что взрыв произошел в связи с многочисленными нарушениями при проведении ремонтных работ в квартире.