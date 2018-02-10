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В России Дело дагестанских чиновников

Чайка заинтересовался роскошными домами дагестанских чиновников

Есть обновление от 15:45

Генпрокурор потребовал разобраться, на какие средства они построены

Чайка заинтересовался роскошными домами дагестанских чиновников
Генпрокурор России Юрий Чайка
Фото: ТАСС, Михаил Метцель

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор России Юрий Чайка поручил прокуратуре республики выяснить законность возведения домов чиновников.

"Как оказалось, самые большие дома в республике - должностных лиц, причем находятся они порой в водоохранной зоне. Разберитесь с законностью их возведения, и на какие средства они построены", - сказал Чайка.

Также он призвал местных прокуроров обеспечить "неукоснительное соблюдение чиновниками запретов и ограничений, инициирование процедур контроля за их расходами".

"Необходимо исключить факты замещения должностей государственной муниципальной службы в условиях подчиненности и подконтрольности лицами, состоящими в близких родственных отношениях, участия руководителей госорганов в деятельности коммерческих организаций", - сказал Чайка.

Кроме того, генпрокурор потребовал контролировать ведомства, ответственные за выделение и регистрацию земель в Дагестане.

"Начинать надо с антикоррупционной экспертизы всех правовых актов. Обратите особое внимание на сферы, подверженные наибольшим коррупционным рискам, прежде всего, это земельные отношения. Держите в поле зрения работу ведомств, ответственных за регистрацию выделяемых или приобретаемых участков", - сказал Чайка после представления коллективу прокуратуры республики нового руководителя ведомства.

Он также отметил, что в Дагестане расхищаются субсидии, выделяемые на социальные нужды.

"Установите строгий контроль за распределением и расходованием бюджетных ассигнований и целевых программ. В республике допускаются хищения при выделении грантов, субсидий на развитие сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства, расхищаются средства, направленные на содействие занятости населения, обязательного медицинского страхования. Требую жестко пресекать такие факты", - сказал генпрокурор.

10 февраля Генеральный прокурор России Чайка прилетел в Дагестан. Он представил коллективу прокуратуры республики нового руководителя ведомства. В рамках рабочей поездки у него намечена встреча с врио главы Дагестана Владимиром Васильевым, где стороны обсудят действия по борьбе с коррупцией в республике.

5 февраля сотрудники ФСБ задержали врио премьер-министра Дагестана, двух его заместителей, а также экс-министра образования и науки республики. В тот же день их спецрейсом доставили в Москву. 6 февраля в Басманном суде Москвы экс-чиновникам было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Они были арестованы на два месяца. Руководитель Дагестана Владимир Васильев 5 февраля отправил правительство республики в отставку.

Теги: Дагестан, Юрий Чайка
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