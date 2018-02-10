Чайка представил в Дагестане нового прокурора республики

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор России Юрий Чайка, прибывший в Дагестан в рамках рабочей поездки, в субботу представил коллективу надзорного ведомства республики нового прокурора Дениса Попова.

Чайка отметил, что указом президента страны Попов назначен на должность прокурора Дагестана на пять лет. Генпрокурор отметил, что Попов работает в правоохранительной структуре более 20 лет и за это время проявил себя как порядочный, энергичный и эффективный работник.

1 февраля на внеочередной сессии Народного собрания в Дагестане депутаты согласовали кандидатуру Попова на пост прокурора республики.

5 февраля сотрудники ФСБ задержали врио премьер-министра Дагестана, двух его заместителей, а также экс-министра образования и науки республики. В тот же день их спецрейсом доставили в Москву. 6 февраля в Басманном суде Москвы экс-чиновникам было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Они были арестованы на два месяца. Руководитель Дагестана Владимир Васильев 5 февраля отправил правительство республики в отставку.