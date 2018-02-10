Дерипаска подал иск в суд за публикацию в соцсетях материалов о его личной жизни

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск в суд против Анастасии Вашукевич ("Настя Рыбка") и Александра Кириллова ("Алекс Лесли"), за то, что они разместили в соцсетях материалы, касающиеся личной жизни предпринимателя без его согласия, сообщил "Интерфаксу" в субботу официальный представитель Олега Дерипаски.

"Иск в суд подан против физических лиц - Анастасии Вашукевич, т.е., "Насти Рыбки", и Александра Кириллова, т.е., "Алекса Лесли", которые в своих социальных сетях разместили частные фотографии с изображением Олега Дерипаски, а также аудиозаписи его разговоров, сделанные тайно, раскрыв детали его частной жизни", - сказал представитель бизнесмена.

По его словам, Дерипаска, "разумеется, не давал согласия на разглашение персональной информации".

"Алексей Навальный ответчиком не является, несмотря на то, что он незаконно использовал информацию о частной жизни Олега Дерипаски, смакуя в своем ролике подробности частной жизни и предъявляя голословные обвинения", - добавил собеседник агентства.

Он сообщил, что суд принял иск к производству и назначил дату судебного заседания.

"Действуя в рамках процессуального кодекса, суд удовлетворил ходатайство истца, суть которого заключается в блокировании доступа к персональным данным Олега Дерипаски до момента разрешения спора по существу", - рассказал представитель бизнесмена.

Частная жизнь для раскрутки

Представитель Дерипаски напомнил, что согласно статье 24 Конституции РФ, сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются.

"Это значит, что, по закону, согласие гражданина на обнародование и использование изображения необходимо, если единственной целью является удовлетворение обывательского интереса к его частной жизни либо извлечение прибыли", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "не вызывает сомнения, что первоначально опубликованные фотографии и оглашение подробностей частной жизни были сделаны с коммерческим интересом, в целях раскрутки книги "Насти Рыбки".

Расследовать, но частную жизнь не делать публичной

Представитель Дерипаски подчеркнул, что Навальный, по сути, "перепродал краденую информацию", додумав и дофантазировав до того, чтобы обвинить бизнесмена в совершении уголовного преступления.

"При этом очевидно, что охват аудитории увеличился в несколько раз, что не делает использование частных фотографий правомерным", - пояснил собеседник агентства юридическую позицию.

Он отметил, что "СМИ подхватили информационную атаку Навального и стали перепечатывать в нарушение закона частные фотографии и репостить ролик Навального, поэтому суд обязал Роскомнадзор блокировать доступ к соответствующим страницам в сети интернет до момента разрешения спора по существу".

"Поданный иск не имеет непосредственного отношения к деятельности Навального, который вправе продолжать свои расследования, но без того, чтобы выносить частную жизнь Олега Дерипаски в публичное поле, делая ее объектом обывательского интереса", - подчеркнул представитель бизнесмена, добавив, что "любому человеку было бы неприятно, если бы его частная жизнь была выставлена напоказ и подвергнута различным инсинуациям, сопряженным с грязными намеками и утверждениями".