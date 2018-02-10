Суд включил в реестр запрещенной информации фильм ФБК о Дерипаске и Приходько

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Суд внес в реестр запрещенной информации фильм-расследование Фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального, в котором он говорит о связях бизнесмена Олега Дерипаски и вице-премьера Сергея Приходько, сообщил сотрудник ФБК Георгий Албуров.

"Суд включил в "реестр запрещенной информации" не только новости про расследование, но и сам текст Навального про расследование и наше видео", - написал Албуров в твиттере .

В Едином реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора сообщается, что ролик с расследованием на YouTube, а также новость о нем на сайте Навального внесены в реестр на основании решения 2-572/2018 Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края от 9 февраля.

8 февраля Навальный опубликовал материал, в котором заявил, что Приходько отдыхал на яхте Elden Дерипаски. Продемонстрировав, в частности, фото и видео, опубликованные в Instagram девушки, называющей себя Настя Рыбка, он делает вывод, что Дерипаска на яхте обсуждал с вице-премьером бизнес-вопросы и международную повестку.

Представитель Дерипаски заявил, что бизнесмен намерен идти в суд в связи с обвинениями Навального, которые он считает ложными.

Вице-премьер - глава аппарата правительства Сергей Приходько назвал провокацией материал о нем, но заявил, что подавать в суд на оппозиционера "слишком много чести".

"По большому счету на такое надо было бы ответить по-мужски, но останемся в рамках правового поля", - говорится в заявлении Приходько, которое цитирует РБК.