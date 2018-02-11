Пробывший почти пять суток во льдах в Охотском море теплоход прибудет на Сахалин

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Грузопассажирское судно "Игорь Фархутдинов", дорогу которому во льдах пробивает ледокол "Капитан Хлебников", вечером в воскресенье должен прибыть в порт Корсаков (юг Сахалина), сообщает в воскресенье пресс-служба правительства Сахалинской области

"В темное время суток (в ночь с субботы на воскресенье - ИФ) проводку судна осложнили встретившиеся на пути мощные льды. Из соображений безопасности капитаном ледокола было принято решение отложить спасательную операцию до утра воскресенья. Сейчас суда движутся со скоростью около 10 узлов. В порт Корсаков ориентировочно они должны прибыть в воскресенье в 16:00 местного времени (08:00 мск)", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что для пассажиров "Игоря Фархутдинова" на борту судна организовано бесплатное питание. Запасов пищи, воды и топлива достаточно. За медицинской помощью никто из пассажиров не обращался.

В капкан из ледовых полей "Игорь Фархутдинов" попал 5 февраля. Судно следовало в порт Корсаков из Малокурильского (остров Шикотан). На борту теплохода находятся 127 пассажиров.

По поручению губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко в пятницу на выручку теплоходу был отправлен ледокол.