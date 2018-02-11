Один человек погиб и десять пострадали в ДТП в Чечне

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - На федеральной трассе "Кавказ" в Чечне в результате автоаварии, произошедшей между населенными пунктами Шаами-Юрт и Хамби-Ирзи, один человек погиб и десять пассажиров пострадали.

Как сообщили "Интерфаксу" в ГУ МЧС РФ по Чеченской Республике, около 6 часов утра в условиях густого тумана произошло лобовое столкновение автомашин УАЗ и "Лада-Гранта". Водитель "Лады" от полученных травм скончался на месте.

Десять пассажиров, включая водителя автомашины УАЗ, доставлены в районную больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.