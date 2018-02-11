Спасатели предупредили жителей Камчатки о снежной буре

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - К берегам Камчатки подходит циклон, который несет сильные снегопады и ураганный ветер, сообщает в воскресенье Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

"В понедельник утром на юге Усть-Большерецкого и Елизовского районов ожидается ураганный ветер скоростью 45-50 м/с", - говорится в сообщении.

В Петропавловске-Камчатском, местами Елизовском, Мильковском районах ожидается сильный снег. Скорость ветра в краевом центре может достичь штормовых 28 м/с, на востоке Елизовского района - до 30 м/с.

В горных и предгорных районах ожидается налипание мокрого снега на провода, ветер 15-20 м/с. "Циклон будет действовать первую половину дня и продолжит оказывать влияние на Усть-Камчатский район, где ожидается сильный снег, ветер до 30 м/с, метель", - отмечают в МЧС.

Спасатели рекомендуют жителям районов, попадающих под удар стихии, воздержаться от выезда на дороги в населенных пунктах и за их пределами. Туристам и туристическим фирмам также воздержаться от выхода на маршруты. Родителям рекомендовано следить за местонахождением своих детей, по возможности не отпускать их на улицу.

Во время действия циклона спасатели будут патрулировать автодороги и в случае необходимости помогать водителям. "В готовность приведена аэромобильная группировка спасателей, которая в случае возникновения нештатных ситуаций сможет оперативно выдвинуться в любой из районов полуострова", - сказано в сообщении.

В МЧС также сообщают, что в акватории Охотского моря из-за приближающегося циклона с ураганным ветром объявлено штормовое предупреждение. Руководителям судоходных компаний, чьи суда могут там находиться, рекомендовано принять меры повышенной предосторожности.