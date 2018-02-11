В Ингушетии установили личности уничтоженных накануне боевиков

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Опознаны двое боевиков, ликвидированных в ходе контртеррористической операции в Ингушетии, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в воскресенье.

"Установлены личности бандитов, нейтрализованных в ходе контртеррористической операции близ села Али-Юрт Назрановского района. По предварительной информации, это уроженцы Дагестана (Хасавюрта) Абдулла Асхабов и Юнус Ибадиев", - сказал собеседник агентства.

По имеющимся предварительным данным, уничтоженный в Ингушетии Асхабов находился в федеральном розыске за участие в деятельности запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство".

По оперативной информации, он являлся соучастников нескольких терактов на территории РФ, а также принимал участие в боевых действиях в Сирии на стороне боевиков.

Как сообщал накануне Национальный антитеррористический комитет, в рамках контртеррористической операции в Назрановском районе Ингушетии около 10:00 близ села Али-Юрт были блокированы двое бандитов, причастных к террористической деятельности. На требование сотрудников правоохранительных органов сложить оружие и сдаться властям они открыли огонь из автоматического оружия. В ходе скоротечного боя оба боевика были нейтрализованы. На месте происшествия обнаружены два автомата, два готовых к применению самодельных взрывных устройства в виде "пояса смертника", компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, боеприпасы, гранаты и специальное снаряжение. Специалистами-взрывотехниками ФСБ России самодельные взрывные устройства в связи с опасностью их транспортировки уничтожены на месте.

Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет. Местонахождение бандитов удалось установить благодаря оперативной информации от местных жителей.