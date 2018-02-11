Родные погибших в катастрофе Ан-148 начали собираться в аэропорту Орска

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Родственники погибших прибывают в международный аэропорт "Орск" в воскресенье, сообщили "Интерфаксу" в авиаузле.

"Подходят, спрашивают... Мы даем информацию", - сказал собеседник агентства.

Самолет "Саратовских авиалиний" разбился в воскресенье в Раменском районе Подмосковья после вылета из Домодедово в Орск. На его борту находился 71 человек, в основном жители Оренбургской области. Он должен был прибыть в Орск в 16:35 по Москве.

МЧС открыло горячую линию после крушения Ан-148 - 8 800 775 17 17.

Между тем, власти Раменского района подготовили для размещения родных пассажиров упавшего Ан-148 помещения в местном доме культуры, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе районной администрации. "Родственников при необходимости готовы разместить в ДК "Рубин" сельского поселения Ульянинского", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что это ближайший к месту катастрофы социальный объект.