Украина примет участие в расследовании катастрофы Ан-148 в Подмосковье

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Уведомление о катастрофе Ан-148 направлено на Украину - страну-разработчик самолета, говорится в сообщении, размещенном на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК) в понедельник.

"Украина назначила Уполномоченного представителя и советников для участия в расследовании в рамках Приложения 13 к Чикагской конвенции", - говорится в сообщении.

В настоящее время комиссия МАК продолжает составление схемы места крушения самолета.

"В рамках имеющихся соглашений и соответствующих компетенций организовано тесное взаимодействие и взаимная помощь с МЧС, СКР, МВД и ОАК Минпромторга России, а также с правительственной комиссией Российской Федерации. В настоящий момент основное внимание в работе комиссии на месте АП уделяется поиску бортовых самописцев и идентификации сохранившихся фрагментов самолета для их последующей эвакуации с места катастрофы и выкладки", - говорится в сообщении.

Самолет "Саратовских авиалиний" Ан-148 разбился 11 февраля в Раменском районе Подмосковья после вылета из Домодедово в Орск. На его борту находился 71 человек. Все они погибли.