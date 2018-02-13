Трамп предложил Путину помощь в расследовании катастрофы Ан-148

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил о готовности США оказать помощь властям РФ в расследовании крушения самолета Ан-148 в Подмосковье, сообщает Белый дом.

"Президент Дональд Трамп говорил сегодня с президентом России Владимиром Путиным, чтобы выразить соболезнования в связи с крушением 11 февраля рейса 703 авиакомпании "Саратовские авиалинии". Президент Трамп заявил, что США готовы оказать помощь российским властям в расследовании", - говорится в сообщении Белого дома.

Ранее в Кремле сообщили, что Белый дом выразил соболезнования семьям погибших и российскому народу в связи с авиакатастрофой в Подмосковье.

Самолет "Саратовских авиалиний" Ан-148 выполнял рейс № 703 Домодедово - Орск. Он потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское. На борту находился 71 человек. Все погибли.