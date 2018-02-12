Упавший в Подмосковье Ан-148 взорвался при ударе о землю

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Самолет Ан-148, потерпевший накануне катастрофу в Подмосковье, взорвался при ударе о землю, до этого он был цел, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"Установлено, что в момент падения воздушное судно находилось в целостности, без возгорания, взрыв возник после падения самолета", - сказала Петренко в понедельник "Интерфаксу".

Она отметила, что в настоящее время на месте происшествия удалось обнаружить только один - параметрический - самописец, поиски речевого самописца продолжаются.

Накануне в оперативном штабе на месте ЧС также сообщали, что, согласно предварительным данным, Ан-148 мог разрушиться от столкновения с землей, а не в воздухе.

"Характер повреждений на земле, след, оставленный самолетом в поле в виде воронки, говорят о возможном сильном ударе самолета о землю. В свою очередь характер дефрагментации воздушного судна также свидетельствует о том, что разрушение произошло не в воздухе, а от столкновения с землей", - сказал накануне собеседник "Интерфакса".

Он сообщил, что, "судя по всему, самолет вошел в землю с баками, полными горючего".

Самолет "Саратовских авиалиний" разбился 11 февраля в Раменском районе Подмосковья через 4 минуты после вылета из Домодедово в Орск. На его борту находился 71 человек, в основном жители Оренбургской области. Все они погибли.