ОАК сообщил о выработке разбившимся в Подмосковье Ан-148 менее 25% ресурса

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Самолет Ан-148, потерпевший крушение в Подмосковье в воскресенье, выработал менее 25% своего ресурса, сообщил "Интерфаксу" представитель Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

"Проектный ресурс на Ан-148 составляет 30 лет эксплуатации, 80 тысяч летных часов, 40 тысяч полетов. Налет разбившегося борта составлял немногим более 16 тысяч часов, на 1 февраля 2018 года он совершил 8 тысяч 348 посадок, то есть менее 25% ресурса", - сказал собеседник агентства.

Представитель компании отметил, что потерпевший крушение самолет RA-61704 был изготовлен в 2010 году и в этом же году передан в эксплуатацию, техническое обслуживание самолета находилось в ведении авиакомпаний-эксплуатантов.

ОАК контролирует ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" (ВАСО), которое выпускает, в частности, узлы и агрегаты для самолетов SSJ-100, МС-21, Ан-148, Ил-76МД-90А. По госконтракту с Минобороны РФ ВАСО осуществляет проектирование и строительство самолетов Ил-112В.

Ан-148 - ближнемагистральный региональный самолет, разработанный в АНТК имени О.К.Антонова (Украина). Оснащается двумя двухконтурными турбореактивными двигателями. Способен перевозить до 85 пассажиров. Первый серийный самолет поднят в небо с аэродрома Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО) в первый испытательный полет 19 июля 2009 года.

Самолет "Саратовских авиалиний" Ан-148 выполнял рейс № 703 Домодедово - Орск. Он потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское. На борту находился 71 человек. Все погибли.