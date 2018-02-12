Cемьям погибших в катастрофе Ан-148 выплатят более 3 млн рублей

Уважаемые читатели! В первоначальной редакции новости была допущена ошибка. Приносим свои извинения.

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Каждая семья погибших в результате катастрофы Ан-148 получит все необходимое, заверил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Выплаты каждой семье составят более 3 миллионов (рублей - ИФ)", - заявил он на совещании премьера РФ Дмитрия Медведева с вице-премьерами.

По словам Дворковича, к настоящему моменту полностью определен круг родственников погибших, которым будет оказана материальная помощь.

Вице-премьер рассказал, что Минтруд разрабатывает вопрос о дополнительных выплатах по линии Пенсионного фонда, в том числе выплат в связи с потерей кормильца.

"Кроме того, Минтрудом организована работа по составлению паспортов жизненных ситуаций для каждой семьи, чтобы определить, какая дополнительная помощь нужна в связи с тем, что в семьях есть несовершеннолетние дети", - сказал Дворкович.

Он рассказал, что правительство Московской области зарезервировало необходимое количество мест в гостиницах для родственников погибших, которые захотят приехать на место катастрофы. "Что касается генетической информации, то данные работы осуществляются на месте, то есть без необходимости выезда в Москву, Московскую область, чтобы в дальнейшем провести экспертизу при необходимости опознания", - добавил он.

В пресс-службе авиакомпании "Саратовские авиалинии" сообщили, что семьям экипажа АН-148 окажут помощь. "Акционерным обществом "Саратовские авиалинии" принято решение о выплате единовременной материальной помощи в размере 1 млн рублей семьям погибших членов экипажа", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор области Валерий Радаев сообщил об оказании матпомощи родным погибших членов экипажа, которая составит 1 млн рублей на каждую семью.

Всего в результате крушения самолета АН-148, летевшего из Москвы в Орск, погиб 71 человек.