В России Крушение Ан-148 в Подмосковье

Cемьям погибших в катастрофе Ан-148 выплатят более 3 млн рублей

Уважаемые читатели! В первоначальной редакции новости была допущена ошибка. Приносим свои извинения.

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Каждая семья погибших в результате катастрофы Ан-148 получит все необходимое, заверил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Выплаты каждой семье составят более 3 миллионов (рублей - ИФ)", - заявил он на совещании премьера РФ Дмитрия Медведева с вице-премьерами.

По словам Дворковича, к настоящему моменту полностью определен круг родственников погибших, которым будет оказана материальная помощь.

Вице-премьер рассказал, что Минтруд разрабатывает вопрос о дополнительных выплатах по линии Пенсионного фонда, в том числе выплат в связи с потерей кормильца.

"Кроме того, Минтрудом организована работа по составлению паспортов жизненных ситуаций для каждой семьи, чтобы определить, какая дополнительная помощь нужна в связи с тем, что в семьях есть несовершеннолетние дети", - сказал Дворкович.

Он рассказал, что правительство Московской области зарезервировало необходимое количество мест в гостиницах для родственников погибших, которые захотят приехать на место катастрофы. "Что касается генетической информации, то данные работы осуществляются на месте, то есть без необходимости выезда в Москву, Московскую область, чтобы в дальнейшем провести экспертизу при необходимости опознания", - добавил он.

В пресс-службе авиакомпании "Саратовские авиалинии" сообщили, что семьям экипажа АН-148 окажут помощь. "Акционерным обществом "Саратовские авиалинии" принято решение о выплате единовременной материальной помощи в размере 1 млн рублей семьям погибших членов экипажа", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор области Валерий Радаев сообщил об оказании матпомощи родным погибших членов экипажа, которая составит 1 млн рублей на каждую семью.

Всего в результате крушения самолета АН-148, летевшего из Москвы в Орск, погиб 71 человек.

Теги: Ан-148, Аркадий Дворкович
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Два члена экипажа совершившего жесткую посадку в Томской области вертолета погиблиДва члена экипажа совершившего жесткую посадку в Томской области вертолета погибли
На борту находилась пациентка с признаками психического расстройстваПодробнее
В оперативном штабе подтвердили обнаружение второго "черного ящика" Ан-148В оперативном штабе подтвердили обнаружение второго "черного ящика" Ан-148
Оба самописца визуально в удовлетворительном состоянииПодробнее
Упавший в Подмосковье Ан-148 взорвался при ударе о землюУпавший в Подмосковье Ан-148 взорвался при ударе о землю
До этого самолет был целПодробнее
В Симферополе задержали гражданина Украины за сбор государственных секретовВ Симферополе задержали гражданина Украины за сбор государственных секретов
В отношении него возбуждено дело о шпионажеПодробнее
На месте крушения Ан-148 найден второй "черный ящик"На месте крушения Ан-148 найден второй "черный ящик"
Состояние самописца оценивается как пригодное для проведения экспертизПодробнее
Ан-148 перед падением резко "нырнул" внизАн-148 перед падением резко "нырнул" вниз
После этого он вновь поднялся, а затем рухнул с высоты в 1,8 км, пишет "Ъ"Подробнее
Крушение Ан-148 в Подмосковье. Что известно к утру понедельникаКрушение Ан-148 в Подмосковье. Что известно к утру понедельника
По предварительной версии, самолет не распадался на части в полетеПодробнее
Эксперт назвал отказ противообледенительной системы Ан-148 среди возможных причин катастрофыЭксперт назвал отказ противообледенительной системы Ан-148 среди возможных причин катастрофы
Вице-президент профсоюза летного состава предположил, что в двигатель мог попасть кусок льдаПодробнее
Список пассажиров и членов экипажа разбившегося Ан-148Список пассажиров и членов экипажа разбившегося Ан-148
На борту находился 71 человекПодробнее
Очевидцы сообщили о громком хлопке перед крушением Ан-148Очевидцы сообщили о громком хлопке перед крушением Ан-148
Некоторые свидетели утверждают, что самолет загорелся в воздухеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Поисковые работы на месте крушения Ан-1487 фото
12 февраля
Поисковые работы на месте крушения Ан-148
Крушение Ан-148 в Подмосковье7 фото
11 февраля
Крушение Ан-148 в Подмосковье
Лучшие фото недели10 фото
09 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииУпавший в Подмосковье Ан-148 взорвался при ударе о землюВ миреСаакашвили задержали люди в камуфляжной форме в центре КиеваВ РоссииВ Симферополе задержали гражданина Украины за шпионажЭкономикаМТС купила Ticketland.ru и 78% "Пономиналу.ру" за 3,6 млрд рублейВ РоссииАн-148 перед падением резко "нырнул" внизВ РоссииНа месте крушения Ан-148 найден второй "черный ящик"

Соратники Саакашвили объявили "всеобщую мобилизацию" из-за его возможного выдворения с Украины

Голландская конькобежка Вюст стала пятикратной олимпийской чемпионкой

На этот раз она выиграла забег на 1500 м Подробнее

В Пхенчхане зарегистрировано почти 200 случаев заражения норовирусом

МИД предупредил россиян об опасности заражения сибирской язвой в Турции

Суд арестовал задержанного в Крыму по подозрению в шпионаже украинца на два месяца

Олимпийский онлайн. День четвертый

Олимпийский онлайн. День четвертыйРоссийские фигуристы стали медалистами Игр-2018 Подробнее

Глава подмосковного медцентра стала подозреваемой по делу о смерти Марьянова

Канадец Кингсбери выиграл олимпийские соревнования фристайлистов в могуле

Памфилова попросила Грудинина срочно предоставить в ЦИК данные о закрытии зарубежных счетов

Литва выразила протест в связи с гимном Литовской ССР на турнире по дзюдо в Италии

Один из крупнейших подрядчиков Пентагона потратит $9,6 млрд на расширение IT-услуг

Это крупнейшая сделка в истории General Dynamics, превосходящая покупку Gulfstream Подробнее

Саакашвили задержали люди в камуфляжной форме в центре Киева

Саакашвили задержали люди в камуфляжной форме в центре КиеваПо сообщению сторонников политика, его задержали люди в куртках Госпогранслужбы Украины Подробнее

Годовая выручка Puma впервые превысила 4 млрд евро

Шувалов рассказал о планах распространить "пилот" по введению tax free на всю страну

Шувалов рассказал о планах распространить "пилот" по введению tax free на всю странуВ случае успеха проекта в пилотных регионах режим tax free в России может быть введен с 1 октября Подробнее

Рейс из Ургенча в Петербург совершил экстренную посадку в Самаре

Памфилова обещала разобраться с задержанием активистов "Голоса" в Воронежской области

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Фигурное катание06:20Микст, командное катание, Танцы: произвольный танец  КанадаРоссияСШАподробнее
Биатлон13:10Женщины, 10 км, гонка преследования, Финал  ГерманияСловакияФранцияподробнее
Биатлон15:00Мужчины, 12.5 км, гонка преследования, Финал  ФранцияШвецияГерманияподробнее
Фристайл15:00Мужчины, могул, Финалы  КанадаАвстралияЯпонияподробнее