Два члена экипажа совершившего жесткую посадку в Томской области вертолета погибли

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Двое пострадавших при аварийной посадке вертолета Ми-8 в Томской области погибли, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Томской области.

"По уточненным данным, два человека погибли (экипаж), четверо пострадали", - говорится в пресс-релизе.

В Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР агентству "Интерфакс" подтвердили, что два члена экипажа вертолета Ми-8Т погибли.

"Погибли два члена экипажа. Остальных людей, находившихся на борту, везут в больницу", - уточнил старший помощник руководителя управления Яна Стрижова.

Уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов возбуждено после жесткой посадки вертолета, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

"В связи с поступившей информацией о потере связи с вертолетом Ми-8Т, осуществлявшим полет из села Прохоркино в село Александровка Томской области, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью и крупного ущерба)", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в понедельник в "Интерфакс".

По предварительным данным ведомства, в 14:46 по местному времени произошли потеря радиосвязи и срабатывание аварийного маяка воздушного судна.

"Воздушное судно обнаружено с воздуха примерно в 80 км от села Александровка. На борту, по предварительной информации, находились три члена экипажа и три пассажира. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - отмечается в сообщении.

В администрации Александровского района "Интерфаксу" сообщили, что на борту вертолета была пациентка с признаками психического расстройства. "Женщина начала поджигать свой дом, имелось подозрение, что у нее психическое расстройство. Поэтому в вертолете наряду с медиком находился и сотрудник полиции", - сказал представитель районной администрации. Он отметил, что пожар, устроенный женщиной, оперативно потушили, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в Томской области пострадали шесть человек: три члена экипажа, два медика и женщина-пациент, которую перевозили из удаленного поселка в Стрежевой. Вертолет принадлежит авиакомпании "Ельцовка".