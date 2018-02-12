В больнице рассказали о состоянии пострадавших при жесткой посадке вертолета в Томской области

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Медики доставили Центральную городскую больницу города Стрежевой Томской области четверых пострадавших при падении вертолета Ми-8, сообщили агентству "Интерфакс" в медучреждении.

"От места посадки вертолета, который доставил пострадавших от места падения в Стрежевой, каретами "скорой помощи" люди доставлены к нам. Пострадавших госпитализировали", - сказал представитель больницы.

По его данным, один из пилотов и женщина, которую перевозили в качестве пациента, находятся в реанимации в тяжелом состоянии. "Фельдшер и полицейский, находившиеся в вертолете, получили травмы средней степени тяжести", - добавили в больнице.

Администрация Томской области взяла под контроль оказание помощи пострадавшим при аварийной посадке вертолета, а также ход расследования уголовного дела, сообщает пресс-служба обладминистрации. В свою очередь региональное управление МЧС в связи с авиапроисшествием открыло горячую линию по телефону 8(3822)69-99-96.

Ранее сообщалось, что два человека - члены экипажа - погибли и четверо пострадали при аварийной посадке вертолета Ми-8 в Томской области. Борт перевозил пациентку из поселка Прохоркино в Стрежевой.

По данному факту, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).