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Источник сообщил о замене блока системы управления перед вторым пуском "Прогресса"

Есть обновление от 21:09

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Специалисты на космодроме "Байконур", по предварительным данным, заменили блок системы управления на ракете-носителе "Союз 2.1А" в преддверии второй попытки запуска космического "грузовика" "Прогресс МС-08", сообщил "Интерфаксу источник на космодроме.

"По предварительным данным, замена блока системы управления ракеты-носителя завершена. Повторная попытка запуска намечена на 13 февраля", - сказал источник.

В свою очередь, в Роскосмосе подтвердили, что запуск запланирован на вторник. "Пуск в 11:13 мск", - говорится в сообщении, размещенном на странице Роскосмоса в фейсбуке.

Запуск космического "грузовика" "Прогресс МС-08" к Международной космической станции был перенесен, по предварительным данным, из-за возможного сбоя в системе управления ракеты-носителя при переходе с наземного на бортовое питание.

Запуск "Прогресса" планировался на 11 февраля, но был перенесен на резервную дату. Источник в ракетно-космической отрасли сказал "Интерфаксу", что при новой попытке запуска "Прогресс МС-08" уже не сможет по баллистическим условиям причалить к МКС за 3,5 часа, как планировалось, будет предпринята двухсуточная схема.

Ранее сообщалось, что специалисты планировали попробовать пристыковать "Прогресс МС-08" к МКС по самой короткой за всю историю программе - за два витка. Таким образом, путь "Прогресса" от стартовой площадки до космической станции занял бы всего около трех с половиной часов.

Традиционной сейчас считается двухсуточная схема, когда от старта до стыковки проходит около 50 часов. Технологию, при которой корабль делает от старта до стыковки всего два витка вокруг Земли, планируется отработать на грузовых кораблях, а затем применить и на пилотируемых "Союзах".

Теги: Прогресс МС-08, Байконур
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