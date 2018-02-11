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Вероятной причиной переноса старта "Прогресса" назвали ошибку в ПО ракеты-носителя

Есть обновление от 13:42

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Основной версией причин переноса запуска космического грузовика "Прогресс-МС08" является ошибка в программном обеспечении бортовой вычислительной машины ракеты-носителя, сообщил "Интерфаксу" источник на космодроме.

"Предположительно, и это пока является основной рассматриваемой версией, произошел отказ бортовой вычислительной машины ракеты-носителя. Не исключено, что из-за ошибки в программном обеспечении могли не открыться клапаны на ступенях ракеты-носителя и произошел отбой", - сказал источник.

По его словам, причина может крыться в ошибке программного кода, он дополнительно будет перепроверен.

Ранее о переносе запуска, который должен был состояться сегодня, сообщил источник агентства в ракетно-космической отрасли. Позднее эту информацию официально подтвердили в Роскосмосе. Старт перенесен на вторник, 13 февраля.

Планировалось, что специалисты попробуют пристыковать "Прогресс МС-08" к МКС по самой короткой за всю историю программе - за два витка. Таким образом, путь "Прогресса" от стартовой площадки до космической станции занял бы всего около трех с половиной часов.

Однако 13 февраля корабль уже не сможет по баллистическим условиям причалить к МКС за 3,5 часа, как планировалось. Будет предпринята двухсуточная схема.

Теги: Прогресс, МКС
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