Запуск космического грузовика "Прогресс" перенесли в последний момент

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Запуск космического грузовика "Прогресс МС-08", который должен был сегодня около полудня по Москве стартовать с "Байконура" к Международной космической станции, перенесен на резервную дату. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли.

"Пуск отменен, перенесен на резервную дату", - сказал источник.

По словам собеседника агентства, новая попытка запустить "Прогресс" будет предпринята в ближайший вторник, 13 февраля.

"Очередная попытка запуска будет предпринята во вторник. Корабль уже не сможет по баллистическим условиям причалить к МКС за 3,5 часа, как планировалось. Будет предпринята двухсуточная схема", - сказал источник.

По его данным, к отмене сегодняшнего запуска могли привести проблемы в системе управления ракеты-носителя "Союз-2.1А". "Там мог возникнуть конфликт или ошибка в работе компьютерной системы. Это будет проверяться в первую очередь", - сказал источник.

Ранее сообщалось, что специалисты планировали попробовать пристыковать "Прогресс МС-08" к МКС по самой короткой за всю историю программе - за два витка. Таким образом, путь "Прогресса" от стартовой площадки до космической станции занял бы всего около трех с половиной часов.

Традиционной сейчас считается двухсуточная схема, когда от старта до стыковки проходит около 50 часов. Технологию, при которой корабль делает от старта до стыковки всего два витка вокруг Земли, планируется отработать на грузовых кораблях, а затем применить и на пилотируемых "Союзах".